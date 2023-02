Stefan Mross: Radikaler Neuanfang! Er hat eine neue Frau an seiner Seite

Da wäre zum einen sein Umzug. Nicht nur Noch-Ehefrau Anna-Carina Woitschack hat eine neue Bleibe bezogen, auch Stefan scheint die gemeinsame Villa in Windorf (Landkreis Passau) verlassen zu haben. Das Anwesen, das laut Exposé erst 2021 vollständig renoviert wurde, steht für 1,19 Millionen Euro zum Verkauf. Mross soll inzwischen rund 90 Kilometer weiter weg in der Nähe von Altötting gemeldet sein. Aber was steckt hinter diesem radikalen Schritt? Braucht der Musik-Star etwa Geld für die Scheidung? Oder schmerzt ihn die Erinnerung an das alte Liebesnest so sehr, dass er dort nicht mehr wohnen will?

Ganz allein auf 200 Quadratmetern Wohnfläche kann man sich durchaus einsam fühlen. Stefan ist kein Einzelgänger. Single war er eigentlich nie, meist waren seine Frauen privat und auch beruflich mit ihm verbandelt. Erst war es Ehefrau Nummer eins Stefanie Hertel, dann seine zweite Frau Susanne (Aufnahmeleiterin bei "Immer wieder sonntags"), zuletzt Anna-Carina, die er auch managte. Und nun scheint die nächste Kandidatin in den Startlöchern zu stehen – zumindest auf beruflicher Ebene: Wie die "Closer" berichtet, soll Stefan ab sofort Nachwuchssängerin Vanessa Dollinger als Manager betreuen! Die 20-Jährige trat schon als Teenager in seiner Sendung auf: Mit 14 sang sie ihr Lied "Ich stell mein Herz auf Sommerzeit" in Stefans Show. Nun soll die Österreicherin ganz groß rauskommen in der Schlagerwelt. Zusammen mit Hitproduzent Ralph Siegel bastelt Stefan an Songs für die junge Schönheit. Schon im Mai sollen die ersten Titel erscheinen – pünktlich zum Start der neuen Saison von "Immer wieder sonntags". Dort wäre auch schon ein Job frei für Vanessa, denn höchstwahrscheinlich wird Anna-Carina ihre eigene Koch-Rubrik nicht mehr weiterführen.

Ob Stefan auch privat ein Auge auf die Kärntnerin geworfen hat oder wirklich nur ihr Talent fördern möchte? Wir wissen es nicht. Fakt ist: Er ist ein freier Mann und offensichtlich fest entschlossen für einen Neustart – beruflich und gewiss auch privat …

