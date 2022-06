Stefan Mross: Seine Johanna hat ihn knallhart abserviert

Für die kommende Saison ist kein einziger Auftritt von Johanna geplant. Was steckt dahinter? Und auch bei Social Media würdigt die 20-Jährige ihren Vater keines Wortes mehr. Selbst am Vatertag gab es keinen liebevollen Post für ihn - obwohl sie ihrer Mutter Stefanie Hertel zum Muttertag überschwänglich bei Instagram gratuliert hatte. "Schönen Muttertag für die beste Mama auf der ganzen Welt! Ich liebe dich so sehr", schrieb sie. Autsch! So ignoriert zu werden, dürfte für Stefan Mross ziemlich schmerzhaft sein.