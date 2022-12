Stefan Mross: Sexy Kurven und Schmollmund - Was läuft mit dieser heißen Blondine?

Gerade erst waren beide für Dreharbeiten in Warschau unterwegs. Dicht an dicht kuschelten sie sich im Auto aneinander, lachten glücklich in die Kamera und wirkten unzertrennlich. Abends kamen sie sich in einer Disco näher, als es für Kollegen üblich wäre. Sie genossen ihr Geschäker sichtlich. Fans sind sich sicher: Die beiden Singles finden Gefallen aneinander! Die Begegnung mit dem TV-Sternchen sei rein beruflich, wiegelt Stefan dagegen ab. Will der "Immer wieder Sonntags"-Star nach der Trennung seiner zukünftigen Ex-Frau Anna-Carina Woitschack so etwa zeigen, was er in Sachen Flirt-Offensive noch drauf hat? Denn die turtelt schließlich auch schon gekonnt mit einem attraktiven Unternehmer aus Linz...

Stefan Mross & Anna-Carina: Das ist der wahre Grund für das Ehe-Aus. Im VIDEO erfahrt ihr alles: