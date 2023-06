Stefan Mross: Soll seine Neue Eva jetzt eine Anna-Carina 2.0 werden?

Zugegeben: Mross bleibt seinem Beuteschema seit Jahren treu. Eva passte perfekt – bis auf die Haarfarbe, denn die war dunkel und braun. Bereits im Januar postete Eva sich beim Friseur – mit Folien auf dem Kopf. Dazu schrieb sie: "Hello Blondie!"

Doch offensichtlich war es noch nicht blond genug. Denn nun legte sie noch einmal nach. Und zack, fertig ist das Abziehbild seiner Noch-Ehefrau Anna-Carina. Ob Stefan das so wollte? Kommt er doch nicht los von ihr?

Zuzutrauen wäre es ihm. Da kann er zigmal betonen: "Ich will einen Neuanfang. Das Kapitel ist abgeschlossen." Im Juni wollen die Frischverliebten Stefan und Eva ein neues Haus beziehen – ganz in der Nähe seiner Mama Stephanie. Also alles auf Anfang!

Ob er ein viertes Mal Ja sagt? "Ich bin für alles offen", sagt er. Hoffentlich feiert er das nicht wieder vor laufenden Kameras. Man könnte die Bräute nicht unterscheiden...

Auch interessant:

Wie ist das Verhältnis zwischen Stefan Mross und seiner Ex Anna-Carina nach der Trennung? Mehr dazu im Video: