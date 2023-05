Stefan Mross: Streit und bittere Tränen hinter den Kulissen

Der TV-Star will einfach nicht, dass seine Noch-Ehefrau weiter Teil der beliebten Sendung ist. In den Jahren zuvor leitete sie die Starküche, in der sie mit den Promis ihre Lieblingsgerichte zubereitete.

Die ARD will sich jedoch nicht zu Anna-Carinas Rolle äußern! Weil die Sängerin trotz der Trennung weitermachen will? Ihm unter Tränen droht? Etwa mit Skandal-Enthüllungen? Es wäre nicht das erste Mal, dass sie öffentlich kein gutes Haar an ihrem Ex lässt. Er sei schuld an dem Liebes-Aus, lästerte sie. Und habe sie nicht gut behandelt. Wer weiß, was da noch kommt?

Doch es gibt noch mehr Ärger: Plötzlich wenden sich Fans von Stefan ab! "Ich kann nicht glauben, dass dieser Mann immer noch diese Sendung präsentieren darf", schimpft einer im Internet. Ein anderer fordert: "Man sollt einen anderen Moderator suchen." Und alles nur, weil Stefan wegen einer dummen Sache vorbestraft ist: Im Mai 2022 wurde der Volksmusiker in ein Handgemenge verwickelt.

Weil ihn ein Hotelgast als "Schlagerfuzzi" beschimpfte, sich aufdringlich verhielt, wurde Stefan handgreiflich. Sein Sender hält trotzdem zu ihm – doch die Fans sind empört!

Und Stefan? Der versucht, sich nichts anmerken zu lassen und gibt den gut gelaunten Strahlemann. Nach außen hin jedenfalls. Doch es ist schwer!

