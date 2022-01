Stefan Mross & Anna-Carina: "Alles hat ein Ende!"

"Alles hat ein Ende, jedes Silvester birgt die Wende, einen Zauber vom Neuanfang. Lass dich darauf ein, fang morgen damit an! Euch Allen einen wunderbaren Start in ein glückliches, erfolgreiches und vor allem gesundes neues Jahr", schreibt Stefan nun zum Jahreswechsel zu einem seiner jüngsten "Instagram"-Posts! Wow! Ehrliche Worte, die zeigen: Stefan will das alte Jahr nochmal mit ein paar ganz besonderen Zeilen ausklingen lassen und freut sich schon jetzt auf die kommenden Monate mit seiner Anna-Carina und seinen Fans! Das so eine Nachricht von seinen treuen Anhängern nicht lange unentdeckt bleibt, ist kaum verwunderlich! So kommentieren sie: "Für Dich und Anna Carina auch ein glückliches Gesundes Neues Jahr" sowie "Ein wunderschönes Bild lieber Stefan". Mehr Fan-Liebe geht wohl kaum...