Stefan Mross & Anna-Carina: Jaa, jetzt ist ihr Glück perfekt!

"Liebe Grüße von unseren zwei Dackeln Lotti und Zenzi", schreibt Stefan nun zu einem Foto, auf dem er die beiden Vierbeiner stolz in den Armen hält. Stefan ist die doppelte Freude über seine beiden Hunde sichtlich anzusehen. So strahlt er bis über beide Ohren in die Kamera und beweist, dass in ihm ein echter Hunde-Papa steckt! Das so ein besonderer Schnappschuss von seinen treuen Fans nicht lange unkommentiert bleibt, ist kaum verwunderlich! Unter dem Foto heißt es: "Schön, dich so glücklich mit den Hunden zu sehen" sowie "Süß die Zwei. Einmal schnell unter die Arme gepackt." Mehr Fan-Liebe geht wohl kaum! Mal sehen, ob Stefan uns in nächster Zeit mit noch mehr Bildern dieser Art versorgen wird. Wir freuen uns jedenfalls schon jetzt...