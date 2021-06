Stefan Mross & Anna-Carina: Auf diese Nachricht haben alle so lange gewartet

Via "Instagram" wendet sich Stefan jetzt mit einer ganz besonderen Nachricht an seine Fans. So offenbart er, dass er am 13. Juni wieder für "Immer wieder sonntags" vor der Kamera steht. Stefan erklärt: "Am 13.06. steht endlich die erste Ausgabe der ARD-Show 'Immer wieder sonntags' auf dem Programm." Über seine hochkarätige Gästeliste ergänzt der Schlagerstar: "Zum Start kann sich Stefan Mross über tolle Gäste auf der Bühne im Europapark Rust freuen. Mit dabei sind unter anderem Andy Borg, Anita & Alexandra Hofmann, Jürgen Drews , Anna-Carina Woitschack, Die Nockis, Pauline, Zillertaler Haderlumpen, Joey Heindle, Francine Jordi und Patrick Lindner." Wow! Das so eine Jubel-Nachricht nicht lange unentdeckt bleibt, ist kaum verwunderlich...