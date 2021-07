Florian Silbereisen: Unerwartete Baby-Beichte

In wenigen Tagen feiert Florian einen 40. Geburtstag. Baby-Druck will er sich aber nicht machen. "Die Erweiterung kommt dann, wenn der liebe Gott es will", erklärt er im Interview mit der Zeitschrift "Bunte". Die Richtige ist bisher einfach noch nicht aufgetaucht. Liebesbriefe seiner Fans bekommt der Sänger laut eigener Aussage weniger als früher. Und auch Date-Anfragen in den sozialen Netzwerken trudeln "viel zu selten" ein, wie Flori lachend erzählt.