Stefan Mross & Anna-Carina: Dunkle Schatten über ihrem jungen Glück!

Via "Instagram" präsentiert sich Anna-Carina aktuell so sexy wie schon lange nicht mehr! Sie teilt dabei ein Schnappschuss mit ihren Fans, auf dem sie in sich in einem roten All-Over-Look zeigt. Anstatt ein Oberteil hat sich Anna-Carina lediglich für einen BH entschieden, der unter ihrem Blazer hervorblitzt! Definitiv ein gewagter Auftritt, der vor allem bei den männlichen Fans der Sängerin auf jede Menge Zuspruch stößt! So heißt es unter dem Post: "Hammer schön", "Lady in red" sowie "So eine hübsche Blondine". Was wohl Stefan von so viel männlicher Begeisterung hält? Freuen wird es in sicherlich nicht...