Stefan Mross & Anna-Carina: Erste Worte zu ihrer Trennung

"Anna-Carina und ich hatten drei schwierige Monate, wir waren viel getrennt. Anna pendelte zwischen Rust und Köln. Damit ging es mir nicht gut, seelisch wie moralisch", gibt Stefan nun gegenüber "Bild" zu verstehen und ergänzt: "Ich konnte nicht damit umgehen, dass wir nicht mehr 24 Stunden am Tag zusammen waren. (…) Anna und ich versuchen gemeinsam, unsere Probleme in den Griff zu bekommen." Oh je! Klingt ganz danach, als ob auf Stefan und Anna-Carina noch ein großes Stück Beziehungsarbeit wartet! Doch damit nicht genug! Während der Krisengerüchte ploppten ebenfalls Spekulationen auf, dass die Beauty mit "Love Island"-Bewohner Adriano Salvaggio anbändeln soll! Für Stefan absolut unvorstellbar! So fügt er abschließend hinzu: "Ich vertraue ihr voll und ganz."

Ob die beiden ihre Krise wohl überwinden können? Wir können gespannt sein!