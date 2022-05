Stefan Mross & Anna-Carina: Jetzt kommt alles ganz anders als erwartet

Wie Stefan nun nämlich via "Instagram" offenbart, haben er uns seine Anna-Carina sich im nächsten Jahr für ihre Fans etwas ganz besonderes überlegt. So erklärt Stefan unter einem seiner jüngsten Posts: "Unser Team von WM Musik & Media GmbH haben voller Optimismus eine neue Konzertreihe für 2023 entwickelt. Erstmalig präsentieren Stefan Mross & Anna-Carina Woitschack eine eigene Konzerttournee mit Live Band mit tollen Gästen. Als Geschenk, in einer 'besonderen' Zeit, werden wir die Tickets so preiswert als möglich gestalten. Zudem wird es VIP Tickets geben, die ein besonderes Geschenk beinhalten. Wir freuen uns sehr auf Euch." Wow! Was für Hammer-Neuigkeiten, die von den treuen Fans der beiden natürlich nicht lange unkommentiert bleiben!

Was sich Stefan und Anna-Carina für ihre treuen Anhänger wohl als nächstes einfallen lassen? Wir können gespannt sein!