Stefan Mross & Anna-Carina: Jetzt platzt es aus ihm heraus!

Während sich andere Paare oft ein wenig Ruhe wünschen, sind Anna-Carina und Stefan echte Power-Menschen! So touren die beiden nicht nur von einem Termin zum anderen, sondern sind auch privat mit ihrem Camper ständig auf der Straße unterwegs. Für Stefan und Anna-Carina kein Problem. So betonten die beiden schon des Öfteren, wie sehr ihnen dieser abwechslungsreiche Lebensstil gefallen würde. Aber nicht nur Stefan nimmt dabei gerne mal das Steuer in die Hand. Auch Anna-Carina ist eine leidenschaftliche Autofahrerin...