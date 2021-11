Stefan Mross & Anna-Carina: Unerwartete Neuigkeiten! Damit hat niemand mehr gerechnet!

Via "Instagram" haben Anna-Carina und Stefan für ihre Fans nun eine ganz besondere Nachricht parat. So offenbaren sie jetzt, dass ihre "Klingende Bergweihnacht"-Tour wie geplant stattfinden soll. In dem Post heißt es: "Gerne teilen wir Euch mit, dass die Tournee nach den aktuellen und neuesten Verordnungen in Baden-Württemberg durchgeführt werden darf." Wow! Was für wundervolle Neuigkeiten, die von ihrer treuen Community nicht lange unentdeckt bleibt! Voller Vorfreude kommentieren die Fans: "Freue mich so so sehr! Wir sehen uns in Bruchsal und Bühlertal" sowie "Wir kommen nach Laupheim und freuen uns schon sehr!!!" Wow! Mehr Begeisterung geht wohl kaum...