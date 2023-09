Stefan Mross & Anna-Carina Woitschack: Gemeinsame Kreuzfahrt! Feiern sie jetzt ihr Liebescomeback?

Wenn die Costa Deliziose am 7. Oktober zur "Schlager Seereise" ablegt, sind sie mit an Bord: Anna-Carina und Stefan! Eine Sensation, denn zuletzt beteuerte die Sängerin, keinen Kontakt zu ihrem Noch-Ehemann zu haben. Damit würden sie sich "beide keinen Gefallen tun". Umso erstaunlicher, dass sie jetzt gemeinsam in See stechen. Fans philosophieren, was das bedeutet – und sind sich einig: Anna-Carina und Stefan haben sich nach all dem Herzschmerz wieder angenähert! Schließlich waren sie füreinander die große Liebe, schworen sie vor dem Beziehungs-Aus. Und die, wer kennt es nicht, die bleibt immer etwas ganz besonderes.

Böse Zungen behaupten allerdings: abgekartetes Spiel! Schließlich läuft es weder für Anna-Carina, noch für Stefan seit der Trennung rund. Statt auf der Bühne zu glänzen, nimmt sie Ende September in der Reality-Game-Show "Verräter" teil. Auch Stefan musste Federn lassen. Immer wieder ist er mit Vorwürfen zu Alkoholeskapaden konfrontiert, verprügelte sogar einen Hotelgast.

Dass es gemeinsam besser läuft, das sangen sie damals schon in "Stark wie zwei". "Wir sind ein Team, egal was passiert", heißt es da. Was wohl ihre neuen Partner, Daniel Böhm und Eva Luginger, zu dem Comeback – aus welchen Gründen auch immer – sagen? Möglich, dass es auf hoher See zum Showdown kommt...