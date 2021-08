Stefan Mross & Anna-Carina Woitschack: Liebesdebakel - Diese Worte tun einfach nur weh

"Mit 16,2 % Marktanteil - haben wir wieder eine der erfolgreichsten Sendungen von "Immer wieder sonntags" 2021 präsentieren dürfen" offenbart Stefan nun in einem seiner jüngsten "Instagram"-Posts über die letzte Folge der Kult-Show! Eigentlich ein wahrer Jubelgrund! Doch scheinbar nutzen einige seiner Fans den Beitrag als Plattform, um scharf gegen Stefan und Anna-Carina zu schießen. So heißt es unter dem Bild: "Das war die schrecklichste und langweiligste Sendung die ich je gesehen habe! Was für ein Kindergarten! Das Publikum ist fast eingeschlafen! Aber Hauptsache, seine Frau durfte singen! Die macht ja für Geld alles! Ich glaube wenn die da nicht auftreten dürfte, wäre sie schon längst über alle Berge." Autsch! Worte, die an Stefan und Anna-Carina sicherlich nicht spurlos vorüber gehen! Doch zum Glück ist der Großteil der Fans positiv gestimmt. So lassen sich auch allerhand Komplimente unter dem Bild finden: "Du hast eine wunderschöne Frau" sowie "War eine super Sendung hat mir sehr gut gefallen." Bleibt somit eigentlich nur zu hoffen, dass sich Anna-Carina und Stefan die Anfeindungen nicht all zu sehr zu Herzen nehmen! Widersacher gibt es schließlich immer...