Stefan Mross & Anna-Carina Woitschack: Peinlicher Showdown im TV

Im Januar sagte Stefan alle Termine für seine Konzertreihe "Immer wieder Schlager" ab, bei der auch Anna hätte auftreten sollen. Angeblich wurde die Tour aus logistischen und organisatorischen Gründen gestrichen, aber so recht glauben mag das niemand, nach all dem Hass, den die Ex-Partner seither in aller Öffentlichkeit übereinander auskübeln. Längst ist die Illusion einer friedlichen Trennung zerstört, nichts mehr übrig von dem vollmundigen Versprechen, "dem jeweils anderen sein Glück aus vollstem Herzen zu gönnen". Stattdessen folgt ein öffentlicher Affront dem nächsten. Mal lässt Anna sich ein vielsagendes Abrechnungs-Tattoo stechen oder postet demonstrativ Turtel-Fotos aus dem Pärchenurlaub mit ihrem neuen Freund Daniel. Mal bändelt Stefan mit ihrer früheren besten Freundin Eva an, die er demonstrativ auf Events mitschleppt und nun sogar in einem Magazin offiziell als neue Frau an seiner Seite präsentierte. Bei dieser Gelegenheit versuchte der Musiker auch, sich nach Suff-und Ausraster-Schlagzeilen zu rechtfertigen, und Eva bemühte sich, ihr Image als Männerdiebin und Freundschaftsverräterin loszuwerden, beteuerte: "Anna und ich waren nie Busenfreundinnen." Die hat das allerdings ganz anders in Erinnerung und holte kurz nach Stefans und Evas Pärchenoffensive zum Gegenschlag aus: "Mein Umfeld warnte mich vor Eva, aber ich vertraute ihr. Ich habe alles mit ihr geteilt, sie nannte mich 'meine Besti', meine Super-Anna'." Sie habe ihr sogar zur Trennung von Stefan geraten und sich hinter ihrem Rücken gleichzeitig an ihn rangemacht, so Anna, die auch Stefans Trinkverhalten zum Thema macht: "Unsere Freunde und ich haben ihn jahrelang gebeten, er solle sich endlich professionelle Hilfe holen. Er ist ein komplett anderer Mensch, wenn er getrunken hat", verrät sie im "Bild"-Interview.

Klingt ganz so, als sei das letzte Wort in dieser Ex-Beziehung längst nicht gesprochen und dringender Klärungsbedarf vorhanden. Vielleicht sollten sich Anna und Stefan zur Abwechslung mal persönlich zusammensetzen, statt ständig öffentlich übereinander herzuziehen. Ansonsten dürfte das erste Live-Aufeinandertreffen seit Beginn ihrer Schlammschlacht zum Desaster werden, und das vor einem Millionenpublikum, denn am 23. Juli ist Anna bei "Immer wieder sonntags" zu Gast – in der Show, bei der sie jahrelang eine wichtige Rolle an Stefans Seite gespielt hat. "Freue mich drauf", verkündete sie vorab. Hoffentlich meint sie nur ihren Auftritt – und nicht die nächste Runde im Rosenkrieg …

