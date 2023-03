Stefan Mross & Djamila Rowe: Verbotene Liebe! Sie will nicht länger schweigen

Man möchte Stefan Mross sein neues Liebesglück wirklich gönnen. Derzeit befindet der Sänger sich im Liebesurlaub mit seiner neuen Freundin Eva. Nach der schmerzhaften Trennung von Anna-Carina Woitschack kann er endlich wieder lachen und positiv in die Zukunft blicken. Einen kleinen Haken hat die Sache jedoch: Er hat sich in die beste Freundin seiner Ex verliebt! Und das kommt nicht bei allen gut an...