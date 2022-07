Stefan Mross & Estefania Wollny: DAMIT hat niemand gerechnet

Zum Ende der vergangen "Immer wieder sonntags"-Ausgabe gab Stefan nämlich nun einen Ausblick auf seine Gästeliste am 10. Juli. Ein Gast schien dabei für ihn besonders amüsant zu sein: "Wir haben Bernd Stelter dabei, wir haben die Nockis dabei, wir haben dabei ...", fing Stefan die Aufzählung an und ergänzte dann lachend: "Möchte ich unbedingt mal kennenlernen: Estefania von den Wollnys!" Autsch! Für Estefania sicherlich ein herber Schlag! Schließlich wurde sie bereits 2019 beim "ZDF"-"Fernsehgarten" von Andrea Kiewel öffentlich durch den Kakao gezogen! Bleibt eigentlich nur zu hoffen, dass sich Estefania durch Stefans plumpe Art den Spaß an ihrem Auftritt nicht verderben lässt ...