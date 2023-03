Stefan Mross & Eva: Schlag für Ex-Frau Anna-Carina! Mir ihr will er alles anders machen

Nach der Trennung von Anna-Carina Woitschack ist Schlagerstar Stefan Mross nun wieder glücklich vergeben - und zwar an die Freundin seiner Ex. Mit der Sängerin Eva Luginger hat der 47-Jährige wohl nun sein großes Glück gefunden. Oder etwa nicht? Will die hübsche Brünette etwa nur etwas von seiner Bekanntheit abhaben? Jetzt äußert sich der Sänger erstmals über die Rolle, die seine Neue an seiner Seite einnehmen will.