Stefan Mross und Evelyn Burdecki: Die ganze Wahrheit hinter ihrem Liebesurlaub

Zuvor erkrankte Stefan an Corona. Genau wie Evelyn! Gut möglich, dass sich beide bei den gemeinsamen Dreharbeiten zur Sat.1-Show "Die Comedy Märchenstunde" – inklusive wilder Partynacht in Warschau – gegenseitig angesteckt hatten. Dort wurde schon hinter den Kulissen geturtelt, was das Zeug hält. Er fummelt an ihren Haaren, sie sitzt auf seinem Schoß, legt vertraut die Hand auf seine Schulter. Vor allem Mross genoss es. Zumal Reality-TV-Star Evelyn Burdecki genau in sein "Beuteschema" passt: Blond, hübsch und selbstbewusst.

Beide besuchten dann in Dubai den höchsten Wolkenkratzer der Welt: den "Burj Khalifa". Das Bild auf der Schaukel vor der atemberaubenden Skyline der Stadt durfte natürlich nicht fehlen. Aber: kein gemeinsames Foto! Was läuft denn da?

Mit in Dubai waren übrigens auch Evelyns Mutter Teresa Burdecki und ihr Bruder Tomek. An Silvester zeigt sich die hübsche Blondine im Glitzerkleid. "Wir sind im Club mit gutem Essen und der wirklich schönsten Aussicht hier in Dubai", fasste Evelyn mit breitem Grinsen zusammen. "Wir bleiben jetzt noch zwei Stunden hier und dann schicke ich meine Mutter im Taxi zurück ins Hotel. Und meinen Bruder auch." Um Zeit allein mit Stefan zu haben?

Noch reagiert Mross, auf Evelyn angesprochen, ausweichend: "Ich wusste gar nicht, dass sie auch hier ist. Die Emirate sind groß!" Doch er kann es sich dann doch nicht verkneifen, von ihr zu schwärmen: "Evelyn ist eine ganz tolle Frau und ich mag sie sehr, sehr gerne."

Stefan Mross: Brisante Bilder! Er trifft den Neuen von Ex Anna-Carina. Im VIDEO gibt es alle Einzelheiten: