Stefan Mross: Vorfreude aufs Karriere-Ende – er verrät seine Pläne

"Unser großer Traum ist es, irgendwann einen eigenen Campingplatz zu haben, vielleicht mit 65", erzählt Mross. "Eva liebt das Leben genauso wie ich, wir beide könnten uns das gut vorstellen." Vielleicht an einem idyllischen Ort in Bayern, mit viel Grün drumherum und einem See. Auf jeden Fall ein Ort, an dem er und Eva sich wohlfühlen und der nicht zu überlaufen ist. "So 40 Plätze wären schön", überlegt Stefan.

Bis es so weit ist, fahren sie mit dem Wohnmobil durch die Lande. "Wir waren gerade in Kroatien und Montenegro und würden gerne als Nächstes nach Norwegen und Schweden fahren. Leider ist das mit dem Reisen im Moment sehr schwierig, weil wir so viele Auftritte haben." Aber Vorfreude ist die schönste Freude.