Stefan Mross: Zurück zur Ex? Sein falsches Spiel mit Freundin Eva wurde durchschaut

Es wirkt alles so, als habe Anna-Carina eine große Lücke in Stefans Leben hinterlassen, die Eva zumindest optisch füllen soll. Anna war seine große Liebe. Er ließ sich sogar ihren Namen in chinesischen Schriftzeichen auf den Unterarm tätowieren, was er heute noch mit Stolz zeigt. Vor einem Millionenpublikum im Fernsehen versprach er ihr einmal: "Einen Engel darf man nicht wegfliegen lassen, einen Engel muss man festhalten. Du bist mein Engel! Du bist mein Engelchen, du sollst es immer bleiben."

Doch warum lässt sich Eva darauf ein? Spürt sie, dass es ihre einzige Chance ist, ihn zu halten? Denn auch sonst versucht Stefan, an sein altes Leben anzuknüpfen. Nachdem Dackeldame Lotti (3) bei "Frauchen Anna" blieb, hat sich der Moderator einen Dackelwelpen namens Luna zugelegt. "Die Kleine gebe ich nie mehr her", stellt er schnell klar.

Nicht hergeben – das würde er wohl auch gerne bei seiner Ex Anna-Carina. Dass die längst einen neuen Freund hat und mit dem österreichischen Manager Daniel Böhm bereits eine Familie plant – für Stefan egal. Auch die Tatsache, dass Anna erzählt hat, wie schwierig die Ehe mit ihm war, kann an seinen Gefühlen wohl nichts ändern. Und diese Gefühle projiziert er jetzt offenbar auf eine Frau, die nicht Anna ist, aber sein soll. Er hat seine Frau, seine Dackeldame, sein Wohnmobil und seine Millionenvilla bei Passau verloren – und tröstet sich in einer Parallelwelt voller Kopien. Stefan, wach auf!