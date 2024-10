Stefan Raab: ESC-Hammer! Er mischt den Vorentscheid 2025 auf!

Der Eurovision Song Contest war in den vergangenen Jahren kein Glanzmoment in der deutschen Musikgeschichte. Nicht selten belegte Deutschland einen der hintersten Plätze. Nun will einer wieder zum Erfolg beitragen, der auch in der Vergangenheit schon seine Finger im Spiel hatte: Stefan Raab (58)!

Wie "rtl.de" jetzt berichtet, wird der Entertainer den ESC-Vorentscheid 2025 zusammen mit RTL und der ARD organisieren!