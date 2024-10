Stefan Raab: Kultmoderator bald kostenlos bei RTL zu sehen

Für die Fans des beliebten Entertainers gibt es gute Nachrichten – Stefan Raab kehrt noch in diesem Jahr auf die TV-Bildschirme zurück. RTL-CEO Stephan Schmitter gab bekannt, dass Raab mit einem großen Event im linearen Fernsehen von RTL auftreten wird. Zudem seien im ersten Quartal 2025 mehrere Abende mit dem Showmaster geplant, die seine „volle kreative Bandbreite“ in unterschiedlichen Formaten präsentieren sollen. „Wir arbeiten derzeit mit Stefan und seinem Team an den letzten Details“, erklärte Schmitter.

Schmitter beschrieb ihn als eines der größten Multitalente Deutschlands, der sowohl in der Musik als auch in der Moderation und Unterhaltung überzeuge. Der erste Schritt zu Raabs Rückkehr ins Fernsehen war die Show „Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab“, die jedoch nur der Auftakt für eine Reihe von spannenden Projekten sein soll. Laut Schmitter wird es in Zukunft noch zahlreiche Überraschungen geben – man darf also gespannt sein!