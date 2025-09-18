Stefan Raab: Absetzungs-Andeutung! Was wird aus seiner RTL-Show?

Doch es gab auch kritische Stimmen. Ein Nutzer schrieb, er habe sich „neue spritzige Ideen“ von Raab erhofft, bekomme stattdessen aber nur „aufgewärmten Mist, über den nur noch er selbst lachen kann“. Ein anderer Kommentar brachte es so auf den Punkt: „Late Night wie damals Harald Schmidt – das wäre mal wieder richtig gewesen. Aber so… ist bald wieder Schluss.“ Und schließlich wurde die jüngste Ausgabe gar als „unterirdisch“ bezeichnet, verbunden mit dem Wunsch, dass die Quoten niedrig bleiben mögen.