Stefan Raab: So lief die Trennung von Firma Brainpool wirklich ab

Stefan Raab hat, nachdem er 2019 seine Anteile an Brainpool an den französischen Medienriesen Banijay verkaufte, angeblich über 9,5 Millionen Euro bekommen haben. Doch die in dem Zusammenhang entstandenen Probleme, haben vermutlich nun zum Ende der Zusammenarbeit geführt, da Stefan dir Kontrolle über seine Shows abgeben musste, was dem Ex-Moderator auf Dauer wohl nicht passte. Wie "Bild" erfuhr, soll Stefan Raab die Kontrolle über einige seiner Erfolgsformate zurückgefordert haben.

Doch wie aus Unternehmenskreisen zu hören ist, zeigte sich Banijay wenig kooperativ, was an den Vereinbarungen liegt, denen Raab beim Verkauf seiner Anteile an das Unternehmen zustimmte.

Was Raab in Zukunft plant, ist also ungewiss.