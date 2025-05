"Bares für Rares"-Waldi: So legte ihm Stefan Raab Steine in den Weg

Denn eine Sache kann und will der 58-Jährige nicht weiter akzeptieren. Da Deutschland in den letzten Jahren kaum mehr eine Chance auf den Sieg beim Eurovision Song Contest hatte, will Waldi die Sache jetzt selbst in die Hand nehmen. Er betont in unserem Gespräch zuversichtlich: "Außerdem wollte ich, weil wir ja immer Letzter sind, beim ESC singen. Zwölf Punkte aus Österreich und der Schweiz sind mir sicher."