"Sommerhaus der Stars" 2025: Staffel 10 startet mit einer Überraschung!

Schon bald startet Staffel 10 von "Das Sommerhaus der Stars" und gleich zu Beginn gibt es von RTL eine Änderung.

Das Logo von Das Sommerhaus der Stars. - Foto: RTL

"Das Sommerhaus der Stars" bekommt einen XXL-Auftakt.

© RTL

Die große Jubiläumsstaffel von "Sommerhaus der Stars" steht in den Startlöchern – und wie immer erwarten die Fans jede Menge Dramen und Streitigkeiten. Jetzt hat RTL zum Auftakt eine Überraschung für die Fans parat.

"Sommerhaus der Stars": Start mit Doppelfolge

Die 10. Staffel von Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare“ beginnt mit einer XXL-Ladung der Show – gleich zu Beginn gibt es in der ersten Woche eine Doppelfolge.

Fans sollten sich den Dienstag, 16. September, fett in den Kalender eintragen. Dann gibt es Folge 1 bei RTL zu sehen und direkt am Mittwoch, 17. September, die zweite Folge hinterher. Erst danach kehrt der gewohnte Turnus ein: Neue Folgen laufen jeweils dienstags um 20:15 Uhr.

Die Jubiläumsstaffel mit insgesamt elf Episoden läuft wie folgt:

Folge 1: Dienstag, 16. September 2025, 20.15 Uhr, RTL

Folge 2: Mittwoch, 17. September 2025, 20:25 Uhr, RTL

Folge 3: Dienstag, 23. September 2025, 20.15 Uhr, RTL

Folge 4: Dienstag, 30. September 2025, 20.15 Uhr, RTL

Folge 5: Dienstag, 7. Oktober 2025, 20.15 Uhr, RTL

Folge 6: Dienstag, 14. Oktober 2025, 20.15 Uhr, RTL

Folge 7: Dienstag, 21. Oktober 2025, 20.15 Uhr, RTL

Folge 8: Dienstag, 28. Oktober 2025, 20.15 Uhr, RTL

Folge 9: Dienstag, 4. November 2025, 20.15 Uhr, RTL

Folge 10: Dienstag, 11. November 2025, 20.15 Uhr, RTL

Folge 11 (Finale): Dienstag, 18. November 2025, 20.15 Uhr, RTL

Folge 12 (Wiedersehen): Dienstag, 25. November 2025, 20.15 Uhr, RTL

Diese Kandidaten mischen das Sommerhaus auf

Bei RTL+ im Stream gibt es die Folgen immer eine Woche früher zu sehen, hier startet die neue Staffel also schon am 9. September.

Zum Jubiläum hat RTL auch in Sachen Cast einiges aufgefahren:

Schauspieler Jochen Horst (63) und Frau Tina Horst (52)

„Hot Banditoz“-Sänger Silva Gonzalez (46) und Sängerin Stefanie Schanzleh (37)

Reality-TV-Star Hanka Rackwitz (56) und Pierre (54)

Content Creator Ryan Wöhrl (23) und Lina (25)

Influencerin Edda (24) und Freund Michael (27)

Reality-TV-Stars Tommy Pedroni (30) und Paulina Ljubas (28)

Die Reality-Sternchen Tara Tabitha (32) und Freund Dennis Lodi (30)

Calvins Bruder Marvin Kleinen (30) und Jennifer Degenhart (27)

Schauspieler Louise Matejczyk (36) & Pascal Zadow (28)

Sängerin Sarah Joelle Jahnel (36) & Ersin (37)

