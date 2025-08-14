"Sommerhaus der Stars" 2025: Staffel 10 startet mit einer Überraschung!

Fans sollten sich den Dienstag, 16. September, fett in den Kalender eintragen. Dann gibt es Folge 1 bei RTL zu sehen und direkt am Mittwoch, 17. September, die zweite Folge hinterher. Erst danach kehrt der gewohnte Turnus ein: Neue Folgen laufen jeweils dienstags um 20:15 Uhr.