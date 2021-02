Stefanie Giesinger: Damenbart-Foto sorgt für Aufsehen

Mit ihrem Foto will sie anderen Frauen Mut machen. "Wenn ihr da draußen ein Bärtchen habt und euch deswegen schämt, dann verstehe ich euch total, weil ich in genau der gleichen Situation war. Aber diese ganzen Stereotypen, dass eine Frau nirgendwo Haare haben darf und auf keinem Fall im Gesicht, ist etwas, das uns unsere Gesellschaft so beigebracht und in uns reingehämmert hat", feuert sie.

Ihre Nachricht an alle, die sich an Härchen in Frauengesichtern stören? "Ihr seid Ar***löcher, macht man nicht!"