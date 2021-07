Stefanie Heinzmann: Trennung - Jetzt spricht sie über das Aus

Nicht nur durch ihre äußerliche Verwandlung, sondern auch durch TV-Shows, wie "The Masked Singer" oder "Sing meinen Song", ist die Schweizerin gerade wieder in aller Munde. Doch als wäre das noch nicht genug, hat die Pop- und Soulsängerin diesen Monat sogar ein neues Album veröffentlicht. Bei der "NDR"-Talkshow "DAS!" rührte Stefanie dafür fleißig die Werbetrommel, sprach aber auch über privates. Unter anderem über ihren Bruder Claudio und sein Management. Dabei ließ die Blondine eine gewaltige Bombe platzen, die für alle Fans überraschend kam: "Er ist jetzt in Köln, ist wahnsinnig fleißig, macht Musik, hat ein Label gegründet, Yoga-Klamotten für Männer, also ist wirklich fleißig wie eh und je. Aber er ist nicht mehr mein Management, und ich glaube, das ist aber gut. Ich habe meinem Bruder zurück und das ist, glaube ich, sehr wertvoll für uns beide."

Was die genauen Hintergründe für die geschäftliche Trennung sind, bleibt unklar. Man kann nur hoffen, dass die Beziehung der Geschwister nicht darunter leidet...