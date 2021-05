Stefanie Heinzmann: Süße Beichte über ihren Freund & Kinder

Musikalisch könnte es für Stefanie Heinzmann gerade nicht besser laufen. Nach „The Masked Singer“ 2020, nimmt sie 2021 an der VOX-Show „Sing meinen Song – Das Tauschkonzert“ teil. Wenn die Schweizerin gerade nicht auf der Bühne steht, verbringt sie so viel Zeit wie möglich in der Heimat - einem kleinen Örtchen namens Eyholz - mit Freunden und Familie. Neben Mama, Papa und ihrem Bruder Claudio Heinzmann, zählt dazu natürlich auch Stefanie Heinzmanns Freund! Ihr Herz hat die Sängerin bereits vor geraumer Zeit an einen festen Partner verschenkt. Wer ihr Auserwählter ist, behält Stefanie bislang aber lieber für sich: „Mein Privatleben ist nicht Teil meiner öffentlichen Person, und daher lebe ich meine Beziehung auch nicht öffentlich. Neben der Karriere jemanden kennenzulernen, kann schwierig sein. In unserem Fall hat die Liebe ihren Weg schnell gefunden.“