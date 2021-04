13 Jahre ist es mittlerweile her, dass Stefan Raab die junge Stefanie Heinzmann in seiner Kult-Show „TV Total“ bei einem Musikwettbewerb entdeckte und groß rausbrachte. Aus dem unerfahrenen Küken ist heute längst eine showerprobte Musikerin geworden, die sowohl hierzulande als auch in ihrer Schweizer Heimat regelmäßig Gold und Platin abräumt. Doch nicht nur musikalisch ist die Walliserin in den letzten Jahren mutiger geworden, sondern auch innerlich wie äußerlich zeigt sie keine Scheu mehr. „Nicht meine Haare, sondern ich selbst bestimme nun über meine Weiblichkeit. Eine Frau ist so viel mehr als ihr äußeres Erscheinungsbild. Nicht die Breite ihrer Hüften, die Größe ihrer Brüste oder eben die Länge ihrer Haare bestimmt, wer sie ist“, gibt Stefanie Heinzmann Frauen mit auf den Weg.