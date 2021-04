Stefanie Hertel: Bittere Erkenntnis über Tochter Johanna

Wie Stefanie nun erklärt, war es ihr Ziel, Johanna eine ganz normale Kindheit zu gewähren. So erläutert sie nun bei der "BR"-Show "Ringlstetter": "Also ich konnte mich ja noch privat auch komplett frei bewegen. Das wäre bei Johanna überhaupt nicht der Fall gewesen. Beide Eltern total berühmt, beide Eltern sowieso die ganze Zeit in den Medien präsent - die wäre sofort zerrissen worden. Und da haben wir gesagt: 'Nee, auf gar keinen Fall!' Sie wollte es auch selber nicht. Also sie hatte keinerlei Bedürfnis, mit auf die Bühne zu gehen oder in die Öffentlichkeit zu gehen. Das kam wirklich erst so mit 16." Doch mittlerweile konnte sich auch Johanna zu einem waschechten Medienprofi entwickeln. Vor allem Mama Stefanie wird ihr dabei sicherlich immer wieder unter die Arme gegriffen haben...