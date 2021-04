Stefan Mross: Nun packt seine uneheliche Tochter aus

Eine Ansage, die deutlich macht: Johanna ist zwar sehr eng mit dem neuen Mann ihrer Mutter verbunden, sie veröffentlichte sogar einen Song namens "He's something like Dad", was im Deutschen so viel wie "Er ist so etwas wie Papa" heißt. Allerdings ist Lanny eben nicht ihr leiblicher Vater, der ist und bleibt Stefan. Auch wenn der vielleicht in der Vergangenheit nicht immer so oft für sie da war. Denn er ist viel beschäftigt, tingelt mit seiner Frau Anna-Carina Woitschack (28) durch Musik-Shows, die beiden basteln an ihrer Karriere. Und dann wären da noch Paula (7) und Valentin (5), beide Kids stammen aus Stefans zweiter Ehe mit Ex Susanne (40).

Johanna wünscht sich sicherlich gemeinsame Projekte mit ihrem Papi – so wie die, welche sie mit Stefanie und Lanny hat! Die drei sind nämlich auch auf der Bühne ein eingeschweißtes Team, begeistern als musikalisches Trio "More Than Words", kürzlich erschien das gemeinsame Album "Home". Stefan sollte seine Älteste also nicht vergessen – und sich den Platz in ihrem Herzen weiterhin verdienen!