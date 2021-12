Stefanie Hertel: Ein Weihnachtswunder! Bald sind sie zu viert!

"An Heiligabend lasse ich Papa nicht alleine", verriet sie. Und das ist auch gut so, denn für ihn ist es immer noch nicht leicht, alleine auf sich gestellt zu sein. Eberhards Ehefrau Elisabeth († 67) starb 2017 kurz vor Weihnachten in ihrer vogtländischen Heimat. Ein Schock, denn sie war der Fels in der Brandung, war immer für alle da. "Gerade am Anfang war es schwer. Das Leben ist anders ohne sie. Wenn ich zurück nach Oelsnitz komme, ist unser Haus leer. Daran musste ich mich gewöhnen. Um so größer ist das Glück, dass ich Stefanie und Lanny (46) habe", so der Witwer erleichtert.

Er kommt also frohen Herzens in den Chiemgau, lässt dort die Seele baumeln. "Die Weihnachtsfeiertage verbringen wir mit Johanna (20) daheim, mein Papa ist bei uns, genauso wie Lannys Mama Christl. Wir genießen das Familiäre, die Gemütlichkeit, spielen Rommé, Brettspiele und machen Schneespaziergänge oder schauen gemeinsam einen Film", so Steffi. Das klingt herrlich idyllisch!

Welche Rituale gehören denn zum Fest dazu? "Ich zünde gern ein Raachermannl an, diesen Duft verbinde ich mit Weihnachten. Weihnachten riecht für mich auch nach Tannen, Plätzchen und vor allem Lebkuchen. Und es gibt einen Tannenbaum mit echten Kerzen. Für die Bescherung lassen wir uns immer etwas Kleines einfallen. Gerne auch Selbstgemachtes", erklärt sie. Und welche Köstlichkeiten werden dann zum Dinner kredenzt? "An Heiligabend gibt es bei uns Käsefondue."

Mama Elisabeth schaut sicherlich aus dem Himmel zu und freut sich, dass ihre Liebsten alle gemeinsam feiern und niemand alleine sein muss...