Stefanie Hertel: Jubelnews nach so vielen Jahren - Sie kann es selbst kaum glauben

Wie Stefanie nun berichtet, haben ihr ihre Fans jetzt ein ganz besonderes Geschenk gemacht. So wurde nämlich zu ihren Ehren im Örtchen Aschau eine Bank aufgestellt. Für Stefanie ein ganz besonderer Moment! So offenbart sie gegenüber "ARD"-"Brisant": "Was ist schon der 'Walk of Fame' gegen den Bankerlweg in Aschau? Also das ist ja viel schöner, also auf so einer Bank kann man sitzen. Auf so einem Star auf dem 'Walk of Fame', da kann man nur drüber laufen. Ich weiß natürlich, wie es ungefähr aussehen wird, aber ich habe es wirklich fertig noch nicht gesehen." Sie ergänzt voller Euphorie: "Ja, 'Über jedes Bacherl geht a Brückerl' ist das Lied, mit dem mich einfach jeder verbindet, und das sich auch immer gewünscht wird bei allen Konzerten. Und ich singe es natürlich auch immer - und immer noch mit großer Freude." Wow! Wann Stefanie wohl das erste Mal "ihre" Bank bewundern kann? Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt...