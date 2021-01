Stefanie Hertel & Ehemann Lanny: Zuckersüße News zum Jahreswechsel!

"Das geht uns genauso, seit wir verheiratet sind. Das ist schon irgendwie noch mal so das I-Tüpfelchen und wirklich ein ganz besonderes Gefühl", berichtet Stefanie nun gegenüber dem "MDR". Wow! Zuckersüße Worte, die definitiv einen intimen Einblick in das Leben der Schlagersängerin geben. Ob uns die Beauty in der nächsten Zeit wohl mit noch mehr Liebes-News dieser Art versorgen wird? Wir können definitiv gespannt sein...