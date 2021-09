Stefanie Hertel & Lanny nach all den Jahren: Ihr großer Wunsch wird endlich wahr

Wie Stefanie und Lanny nun berichten, sind sie momentan auf Hochtouren damit beschäftigt, ein neues Musikwerk auf den Markt zu bringen! Doch damit nicht genug! Auch eine Tour ist wieder geplant! Bei die "Goldene Henne 2021 - After-Show" offenbart Stefanie: "Wir haben jede Menge geplant. Es hat sich natürlich auch einiges angestaut. So gehen wir im nächsten Jahr dann - endlich klappt es dann - mit Bonnie Tyler auf Tour, große Tour einmal quer durch Europa. Nächste Woche sind wir bei der 'Starnacht' zu Gast! Wow! Was für wundervolle Neuigkeiten! Und auch Ehemann Lanny hat für die Fans eine besondere Nachricht parat! So ergänzt er über die neue Platte der beiden: "Ein Klassiker, ja, von den Beatles, 'Help'. Eine Neuauflage in unserem Sound. Und da freuen wir uns schon ganz besonders drauf. Weil ich hätte mir eigentlich nie gedacht, dass ich mich da jemals drübertrauen würde, so einen Song neu aufzulegen. Aber wir haben es gewagt, und mal schauen, wie es den Leuten gefällt." Ob Stefanie und Lanny für ihre Fans in der nächsten Zeit wohl noch mehr Überraschungen parat haben? Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt!