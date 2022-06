Stefanie Hertel & Lanny: Sie wollen die Trennung! Jetzt machen sie es offiziell

Gegenüber "Leute heute" gerieten Stefanie und Lanny nun in Plauderlaune und sprachen ganz offen darüber, wie sehr sie sich manchmal wünschen würden, dass sie als Familie mehr privaten Raum hätten. Dadurch das Stefanie, Lanny und Johanna alle im Musikbusiness tätig sind, bildet die Arbeit immer wieder einen unvermeidbaren Mittelpunkt in ihrem Leben. Lanny offenbart über die gescheiterte Trennung: "Wir versuchen es immer wieder einmal, aber es klappt natürlich überhaupt nicht." Oh je! Um so schöner jedoch, dass Stefanie, Lanny und Johanna dennoch immer wieder probieren, sich ihre Familienzeit zu nehmen. Beispielsweise mit einem Ausflug in die Berge, bei dem sie von der Außenwelt abgeschnitten sind! Stefanie ergänzt: "Wir sind dann einfach mal eine Stunde oder zwei raus aus der Welt." Ob uns die Musikerfamilie wohl in der nächsten Zeit mit noch mehr privaten Einblicken dieser Art versorgen wird? Wir können gespannt sein!