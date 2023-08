Stefanie Hertel: War die Beziehung mit Stefan Mross nur PR? Jetzt packt sie aus

Stefanie Hertel und Stefan Mross wurden 1994 ein Paar und waren von 2006 bis 2012 verheiratet. Ihre gemeinsame Tochter Johanna ist inzwischen 21 Jahre alt. So alt wie Stefanie Hertel, als sie sie bekam: "Johanna ist ein Wunschkind. Ich wollte bewusst jung Mama werden. Das war in unserer Familie so üblich. Ich finde es heute super, eine erwachsene Tochter zu haben, die bereits auf eigenen Beinen steht. Johanna und ich haben ein inniges Verhältnis.", sagt die Schlagersängerin gegenüber "Bild".

Doch trotz glücklicher Ehe gab es immer wieder Gerüchte, dass ihre Liebe nicht echt war. Jetzt räumt die 44-Jährige endgültig auf.