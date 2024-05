Stefano Zarrella: "Meine Mary" – süße Worte für Mariia Maksina

Stefano Zarrella und Mariia Maskina ließen schon vor ihrem Ausscheiden bei "Let's Dance" die Gerüchteküche hoch brodeln. Sind sie etwa mehr als nur Tanzpartner? Zumindest wäre es nicht das erste Mal, dass hinter den Kulissen die Funken sprühen. Stars wie Rebecca Mir und Massimo Sinató oder Luca und Christina Hänni haben es vorgemacht, in der RTL-Show lässt sich die große Liebe finden. Ob es wohl auch bei Stefano und Mariia gefunkt hat? Zumindest rutscht dem aufgeregten Stefano nun sein süßer Spitzname für seine Tanzpartnerin heraus: "Meine Mary" nennt er sie, als er sein Team in seiner Instagram-Story vorstellt.

So, so, seine Mary also? Dazu schreibt der Netz-Star: "Hab die alle echt vermisst, so süß. Nur Liebe für euch!". Eine scheint er dabei wohl besonders vermisst zu haben. In einem weiteren Story-Foto von sich und Mariia versieht er ihre Verlinkung mit einem Herzen. Ein süßes Paar würden die beiden so oder so abgegeben.

7 Geheimnisse über Stefano Zarrella enthüllen wir hier im Video: