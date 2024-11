Stefano Zarrella: So reagiert er auf die Schwangerschaft seiner Ex!

Was hält Stefano von all dem? Der Foodblogger und Kochbuch-Autor schwieg seit der Verkündung zu dem Thema – ein Zeichen des Desinteresses, oder steckte doch mehr dahinter? Bei der Verleihung des Deutschen Parfümpreises in Düsseldorf wollte ein RTL-Reporter es aber genau wissen, und fragte direkt nach. Seine Reaktion ließ darauf deuten, dass er bis zu dem Zeitpunkt noch nicht einmal von Rominas Schwangerschaft erfahren hatte. "Jetzt, wo du es mir sagst… was soll ich sagen? Hauptsache gesund und dem Kind geht's gut", so seine Antwort. Scheint, als sei mittlerweile endgültig Gras über die Sachen gewachsen. Jetzt bleibt nur noch abzuwarten, ob und wann er und Tanja ihr Liebesglück publik machen.