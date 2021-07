Stefano Zarrella & Romina Palm: Verlobt! Sie hat JA gesagt

Romina zeigt ihren Ring

In seiner Instagram-Story kann Stefano sein Glück kaum verbergen. "Es ist wirklich wie in einem Traum", schwärmt er. Er habe sich aus zwei Gründen nicht mehr bei seinen Fans gemeldet. Der erste Grund war das Italien-Spiel. "Der zweite Grund war der aufregendste Moment in meinem Leben. Unter dem Himmel Roms. Weiß gar nicht, wie ich es euch sagen soll." Dann bricht er die Story ab. Romina wird auf ihrem Profil allerdings schon deutlicher: Sie zeigt stolz den Ring, den sie von Stefano bekommen hat. Dazu schreibt sie einfach nur "YES". Eindeutiger geht es nicht!