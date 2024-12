Steff Jerkel: Luxus pur! "Goodbye Deutschland"-Auswanderer enthüllt Hochzeitspläne

Im Gespräch mit InTouch Online verrät Steff Jerkel bei den Reality Awards zum möglichen Hochzeitstermin: "Mit Peggy läuft alles wunderbar. Wir verstehen uns blendend. Nächstes oder übernächstes Jahr ist es dann so weit."

Bislang hatte das Paar immer in Aussicht gestellt, 2025 heiraten zu wollen – nun könnte es jedoch auch erst 2026 passieren. Noch lassen sich die beiden Zeit, denn es soll etwas ganz Besonderes werden. "Es soll ganz, ganz groß werden. Ich habe da etwas Gigantisches vor, was man in Deutschland noch gar nicht gesehen hat", kündigt Steff an. Was genau er plant, verrät er ebenfalls: "Ich will auf einer riesigen Yacht feiern mit Hubschrauber und allem. Das ist extrem teuer und wir müssen super viel dafür planen, damit wir das auf die Reihe kriegen."