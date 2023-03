Steffen Henssler: Es ist offiziell

"Demnächst!", schreibt Steffen zu dem Post, mit dem er auf den kommenden "Grill den Henssler"-Staffelstart hinweist! Weiter heißt es: "Es wird grilliant! Der Frühling wird mit einer neuen Staffel 'Grill den Henssler' zum Überkochen gebracht!" Wie aus dem Post hervorgeht, soll die erste Sendung am 23. April um 20:15 bei "VOX" über die Bildschirme flimmern! Das so eine Nachricht von seiner Community nicht lange unentdeckt bleibt, ist kaum verwunderlich. So kommentieren sie: "Na endlich! Gott sei Dank! Dachte schon die Staffel im Frühjahr dieses fällt aus!", "Endlich macht der Sonntagabend wieder Sinn" sowie "Dann ist der Sonntag wieder gerettet!" Mehr Begeisterung geht wohl kaum! Und gegen wen wird Steffen in der kommenden Staffel kochen?

Gegen diese Promis schwingt Steffen den Kochlöffel: