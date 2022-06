Steffi Graf: Bitterer Betrug! Jetzt geht es um das millionenschwere Familienvermögen

Das aktuelle Sorgenkind: Andres Schwester Tamara. Sie reiht sich ein hinter Steffis Bruder Michael, der im August 2020 durch gewalttätige Ausfälle (auch juristischen) Ärger machte, und Andres Vater Mike, der sich bis zu seinem Tod öffentlich darüber beschwerte, von seinem Sohn und seiner Schwiegertochter vernachlässigt und ins Altersheim abgeschoben worden zu sein. Hinzu kommt der Stress mit Andres Schwester Rita, die regelmäßig den Familienfrieden torpediert und auf Social Media immer wieder gegen ihren Bruder ätzt.

Und kaum war an dieser Front endlich so was wie Ruhe eingekehrt, bringt Andres andere Schwester Unruhe ins Leben des einstigen Tennis-Traumpaars. Denn Tami ist auf einen fiesen Liebesschuft hereingefallen. Einer, der ihr große Gefühle vorgaukelte, nur um an das Geld ihrer Familie, vor allem ihres berühmten Bruders, zu gelangen...

Dabei hatte Tami so fest geglaubt, in Lobsang Dargey den Mann fürs Leben gefunden zu haben. Die beiden schienen perfekt zueinanderzupassen. Sie heirateten, bekamen Kinder. Doch dann wurde Lobsang zu vier Jahren Knast verurteilt, weil er Immobilien-Investoren um 23 Millionen Dollar betrogen hatte. An Tamis Gefühlen änderte das jedoch nichts. Sie stand ihrem damaligen Partner treu zur Seite. Vier Jahre? Die Zeit würde vorbeigehen, dachte sie. Und dann könnten sie endlich wieder eine glückliche Familie sein.