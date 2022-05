Steffi Graf: Dramatische Bilder! So schlimm steht es wirklich um ihren Andre

Die Krankheit kommt in Schüben. Es gibt Phasen, in denen die Schmerzen auszuhalten sind. In denen Andre sogar Tennis spielen kann. Doch dann gibt es wieder Tage, in denen er vor Schmerzen schreiend auf dem Boden liegt. „Nur hinlegen und abwarten – anderes kann ich dann nicht tun“, erklärt Andre selbst. Dann schläft er in der Nacht oft nicht neben Steffi im Bett, sondern auf dem Fußboden. „Viele Stunden auf einer Matratze führen zu noch mehr höllischen Schmerzen.“ In einer solchen Phase scheint sich der Ex-Tennisstar nun wieder zu befinden.