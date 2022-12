Steffi Graf: Bitteres Knast-Drama!

Schon Anfang der 90er bekommt das Image von Steffis Vater erste Kratzer. Seine Affäre mit dem damals 20 -jährigen Nacktmodell Nicole Meissner wird publik, die mit dem Boxpromoter Ebby Thust liiert war. Peter Graf wird wegen angeblicher Vaterschaft erpresst und soll 800.000 Mark bezahlt haben. Erst ein erbbiologisches Gutachten konnte mit den Gerüchten aufräumen. Doch die Bilderbuch-Familie Graf gab es nicht mehr, Steffi stürzte in eine tiefe Krise. Ihr Papa war der Fremdgeher, der Ehebrecher.

Der große Fall folgte dann 1997, als der Geschäftsmann wegen Hinterziehung von 16 Millionen Mark Steuern zu drei Jahren und neun Monaten Haft verurteilt wird. Fast hätte ihr Vater auch Steffi in den Knast gebracht. Das Verfahren gegen sie wurde eingestellt, da sie nachweisen konnte, nichts von der Steuerhinterziehung gewusst zu haben. Die Skandale zerstörten schließlich die Ehe ihrer Eltern. Nach 31 Ehejahren ließen sich Peter Graf und seine Frau Heidi 1998 scheiden.

Im Sommer 1999 heiratet er seine zweite Frau Britta, eine Augenoptikerin. Das Jahr 1999 wird auch zum Schicksalsjahr von Steffi Graf. Am 13. August erklärte sie ihren Rücktritt. Um Peter Graf wurde es still. Auch Steffi, die mit ihrem Ehemann Andre Agassi und den zwei Kindern in Las Vegas lebt, äußerte sich kaum zu ihrem Vater. Am 30. November 2013 stirbt er im Alter von 75 Jahren in seiner Geburtsstadt Mannheim an Krebs.