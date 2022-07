Steffi Graf: Drama um ihre Kinder Jaden und Jaz

Die Tennis-Legende liebt ihr Leben abseits des Rampenlichts. Bis auf wenige Ausnahmen sind offizielle Termine rar, auf ihrer Facebook-Seite, die unregelmäßig bespielt wird, teilt sie nur wenige private Einblicke. Viel lieber stellt die Ex-Sportlerin ihre wohltätige Arbeit in den Vordergrund. Umso schmerzlicher dürfte es für Steffi Graf sein, dass ihr Sohn und ihre Tochter mit Diskretion und Zurückhaltung so gar nichts am Hut haben!